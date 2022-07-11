Дани Алвес: «Барселоне» нет дела до людей, которые вошли в историю клуба

Бывший защитник «Барселоны»резко высказался и раскритиковал клуб за отношение к футболистам, вошедших в его историю. Так же указал на моменты, которые нужно исправить вне команды.

Напомним, 39-летний бразилец выступал за «сине-гранатовых» с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2021 по июнь 2022-го.

«Я не уходу из команды грустным. Я ушел счастливым, потому что вернулся в "Барселону". Я мечтал пять лет, желая прожить этот момент. Единственное, что мне не понравилось, так это то, как был оформлен мой уход.

С тех пор, как я приехал, я очень четко дал понять, что я больше не 20-летний парень и то, что я хочу, чтобы все делалось прямо, без сокрытия. Этим клуб грешил в последние годы. "Барселоне" нет дела до людей, которые вошли в историю клуба. Как болельщик "Барселоны" я хотел бы, чтобы клуб поступил по-другому. Я не говорю о себе, потому что моя ситуация была другим сценарием. Я бесконечно благодарен Хави и президенту за то, что они вернули меня.

"Я нашел клуб, полный молодых футболистов с невероятными идеями на поле. Но 'Барселоне' нужно улучшить работу вне поля. Мышление полностью противоположно тому, что мы построили несколько лет назад. Все, что происходит на поле, является отражением того, что происходит снаружи", — приводит слова Алвеса The Guardian.