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    Атлетико Минейро — Сан-Паулу. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.07.2022 в 00:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Минейро — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    Атлетико Минейро и Сан-Паулу начнут матч в 00:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 11.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Атлетико Минейро» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Атлетико Минейро»).

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