Ротенберг: Главное для меня — быть полезным. В каком качестве — обсудим с руководством «Локо»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о планах по продолжению карьеры.

10 июля футболист провел свой прощальный матч за «Локомотив», выйдя на замену в конце второго из трех таймов товарищеской встречи с «Динамо». Он сыграл впервые с 2018 года.

«Сейчас я решил взять паузу. Для меня была главная цель — вернуться и сыграть. Я это обещал. Я сдержал свое слово. Огромная благодарность "Локомотиву", что дали такую возможность.

В российском футболе много слухов. У меня очень хорошие отношения с руководителями "Локомотива" и советом директоров. Они знают мои пожелания.

Главное для меня — быть полезным. А в каком качестве — мы обсудим все вместе, примем коллегиальное решение», — сказал Ротенберг Sport24.