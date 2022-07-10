ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальРазница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 19:56
    • Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах
  • 17:51
    • Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»
  • 17:41
    • Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии. Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон — третий
  • 17:37
    • Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован
    Все новости спорта

    Ротенберг: Главное для меня — быть полезным. В каком качестве — обсудим с руководством «Локо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Динамо РПЛ Футбол России Товарищеские матчи
    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о планах по продолжению карьеры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    10 июля футболист провел свой прощальный матч за «Локомотив», выйдя на замену в конце второго из трех таймов товарищеской встречи с «Динамо». Он сыграл впервые с 2018 года.

    «Сейчас я решил взять паузу. Для меня была главная цель — вернуться и сыграть. Я это обещал. Я сдержал свое слово. Огромная благодарность "Локомотиву", что дали такую возможность.

    В российском футболе много слухов. У меня очень хорошие отношения с руководителями "Локомотива" и советом директоров. Они знают мои пожелания.

    Главное для меня — быть полезным. А в каком качестве — мы обсудим все вместе, примем коллегиальное решение», — сказал Ротенберг Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Коринтианс» серию неудач с «Фламенго»?
  • «Коринтианс» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Устоят ли итальянки против мощных француженок?
  • Франция (Ж) — Италия (Ж). Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Американки решат исход еще в первом тайме
  • США (Ж) — Мексика (Ж). Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коринтианс — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Франция (Ж) — Италия (Ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Вавринка — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Америка Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры