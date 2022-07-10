«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

потерпел домашнее поражение от(1:2) в товарищеском матче, который прошел на «Ростов Арене».

Счет в матче на 17-й минуте открыли «Быки». Ионов выполнил подачу во вратарскую с правого фланга прямо на Олакунле Олусегуна, который с нескольких метров не промахнулся.

На 32-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Сперцян играл в стенку с Кордобой и пробил по воротам из штрафной, попав в руку Осипенко. Уверенно реализовал пенальти Джон Кордоба, отправив мяч в левый нижний угол.

А на 48-й минуте «Ростов» отыграл один мяч после углового. С правого фланга последовала подача, гости были первыми на мяче, но отбили его прямо на Комличенко, который воспользовался подарком, выстрелив в левый угол.

17 июля команды начнут новый сезон РПЛ: «Ростов» сыграет на выезде с «Динамо», а «Краснодар» — дома с «Факелом».

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В другом товарищеском матче казанский «Рубин» проиграл «Уфе» с крупным счетом — 1:4.

В составе казанского клуба единственный гол забил Камиль Муллин. Под занавес встречи красную карточку получил Кирилл Косарев.

Матч проходил в формате 3 тайма по 45 минут. По решению команд игра носила закрытый характер.

Товарищеский матч Рубин — Уфа — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Голы: Муллин, 17 — Жамалетдинов, 5; Камилов, 7; Ботака, 67; Жамалетдинов, 73

Отметим, что игроки «Рубина» вышли на поле в футболках с QR-кодами, которые помогают болельщикам узнать подробнее об абонементной программе на сезон-2022/23.