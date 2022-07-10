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    «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

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    ФК «Ростов» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в товарищеском матче, который прошел на «Ростов Арене».

    «Краснодар» — «Ростов»
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    «Краснодар» — «Ростов»

    Счет в матче на 17-й минуте открыли «Быки». Ионов выполнил подачу во вратарскую с правого фланга прямо на Олакунле Олусегуна, который с нескольких метров не промахнулся.

    На 32-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Сперцян играл в стенку с Кордобой и пробил по воротам из штрафной, попав в руку Осипенко. Уверенно реализовал пенальти Джон Кордоба, отправив мяч в левый нижний угол.

    А на 48-й минуте «Ростов» отыграл один мяч после углового. С правого фланга последовала подача, гости были первыми на мяче, но отбили его прямо на Комличенко, который воспользовался подарком, выстрелив в левый угол.

    17 июля команды начнут новый сезон РПЛ: «Ростов» сыграет на выезде с «Динамо», а «Краснодар» — дома с «Факелом».

    Календарь и таблица РПЛ

    В другом товарищеском матче казанский «Рубин» проиграл «Уфе» с крупным счетом — 1:4.

    В составе казанского клуба единственный гол забил Камиль Муллин. Под занавес встречи красную карточку получил Кирилл Косарев.

    Матч проходил в формате 3 тайма по 45 минут. По решению команд игра носила закрытый характер.

    Товарищеский матч
    Рубин — Уфа — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Муллин, 17 — Жамалетдинов, 5; Камилов, 7; Ботака, 67; Жамалетдинов, 73

    Отметим, что игроки «Рубина» вышли на поле в футболках с QR-кодами, которые помогают болельщикам узнать подробнее об абонементной программе на сезон-2022/23.

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