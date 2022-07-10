СМИ: Тухель против перехода Роналду в «Челси»

выступил против перехода внападающего «Манчестер Юнайтед»

По информации Daily Mail, главный тренер лондонского клуба считает, что присутствие в команде 37-летнего португальца станет проблемой.

Тухель надеется, что в ближайшее время «Челси» купит вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и атакующего полузащитника «Лидса» Рафинью.

Роналду до сих пор не провел ни одной тренировки с «Манчестер Юнайтед». Клуб предоставил ему дополнительный отпуск для решения семейных проблем.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38-ми матчах за «МЮ».