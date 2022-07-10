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    СМИ: Тухель против перехода Роналду в «Челси»

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    Томас Тухель выступил против перехода в «Челси» нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации Daily Mail, главный тренер лондонского клуба считает, что присутствие в команде 37-летнего португальца станет проблемой.

    Тухель надеется, что в ближайшее время «Челси» купит вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и атакующего полузащитника «Лидса» Рафинью.

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    • Роналду до сих пор не провел ни одной тренировки с «Манчестер Юнайтед». Клуб предоставил ему дополнительный отпуск для решения семейных проблем.

    В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38-ми матчах за «МЮ».

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