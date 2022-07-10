В 05:00 10.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Реал Солт Лэйк» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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