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    «Барселона» увеличила предложение по Левандовскому

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    «Барселона» планирует сделать четвертое предложение «Баварии» о трансфере польского футболиста Роберта Левандовского, сообщает Sport1.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    По сведениям источника, испанский гранд готов заплатить требуемые мюнхенцами 50 миллионов евро. Последнее предложение каталонцев было в районе 40 миллионов евро, однако оно было отклонено немецкой стороной.

    Также отмечается, что «Пари Сен-Жермен» не потерял интерес к форварду и в любой момент может включиться в гонку за его трансфер.

    Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Поляк ранее в прессе заявил, что рассчитывает на трансфер, так как у него пропал интерес выступать за немецкий клуб.

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