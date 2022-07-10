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    • Клопп: Я уверен, что «Ливерпуль» поборется за трофеи
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    Клопп: Я уверен, что «Ливерпуль» поборется за трофеи

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона и назвал цели своей команды. Об этом сообщает официальный сайт «красных».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я уверен, что команда поборется за трофеи. Конечно, никогда не знаешь заранее, но я увидел команду с высоким уровнем мастерства. Всегда нужна капелька удачи, чтобы выиграть трофей, это всем известно. Но, чтобы провести хороший сезон, нужна в первую очередь стабильность, и мы постараемся ее добиться.

    Я не сомневаюсь в качестве состава. Да, некоторые футболисты ушли, но мы подписали и новых игроков, влили свежую кровь, это пойдет на пользу. Никому ничего не гарантировано, игрокам придется столкнуться с давлением.

    С нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но шансы на то, что мы проведем еще один хороший сезон, у нас высокие», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

    «Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Англии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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