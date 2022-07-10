Гирано Керк: Я очень хорошо себя чувствую в «Локомотиве» и останусь в России

Нидерландский нападающий «Локомотива»заявил, что не собирается покидать команду в сезоне — 2022/2023 .

«Предсезонный турнир проходит отлично! Сейчас я очень хорошо себя чувствую в "Локомотиве". Останусь ли в клубе на следующий сезон? Да, я останусь в России, хочу играть за "Локомотив", — сказал Керк в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

26-летний Керк перешёл в "Локомотив" из "Утрехта" в летнее трансферное окно 2021 года. За москвичей Гирано в 28 матчах отличился пять раз и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Новый сезон "Локомотив" начнёт домашним матчем с "Нижним Новгородом" в Российской Премьер-Лиге. Игра состоится 17 июля.