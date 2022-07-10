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    Гойас — Атлетико Паранаэнсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.07.2022 в 02:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Гойас — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол Латинская Америка
    Гойас и Атлетико Паранаэнсе начнут матч в 02:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 10.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Гойас» — «Атлетико Паранаэнсе» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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