«Наполи» и Дрис Мертенс не смогли договориться о новом контракте

Бельгийский форвардотклонил предложение «Наполи» о продлении контракта с командой. Об этом заявил спортивный директор неаполитанцев

Прежнее соглашение бельгийца с «Наполи» истекло в июне. 35-летний игрок неоднократно заявлял о своём желании продолжить выступления в неаполитанском клубе, однако договорённость по-прежнему не достигнута.

«Мы предложили Мертенсу контракт с зарплатой 2,5 млн евро. Это было хорошее предложение, но он его отклонил», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

Дрис Мертенс провёл в «Наполи» девять лет, отметившись 148 голами в 397 матчах и став лучшим бомбардиром за всю историю клуба. В прошедшем сезоне 35-летний Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.