«ПСЖ» связался с агентом Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Педру Алмейда.

Футбольный советник французского клуба Луис Кампос ведёт переговоры с агентом Роналду Хорхе Мендесом по поводу возможного перехода португальца в парижский клуб.

Ранее стало известно, что 37-летний португалец не полетит вместе с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. Кроме того, он уже пропустил ряд тренировочный занятий манкунианцев.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.