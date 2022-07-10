«ПСЖ» связался с агентом Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Футбольный советник французского клуба Луис Кампос ведёт переговоры с агентом Роналду Хорхе Мендесом по поводу возможного перехода португальца в парижский клуб.
Ранее стало известно, что 37-летний португалец не полетит вместе с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. Кроме того, он уже пропустил ряд тренировочный занятий манкунианцев.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.