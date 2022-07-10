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    Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»

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    Датский полузащитник Кристиан Эриксен согласовал условия подписания контракта с «Манчестер Юнайтед», но есть причина по которой это до сих пор не состоялось, сообщает Sky Sports.

    Кристиан Эриксон
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    Кристиан Эриксон

    По информации источника, официальное заключение договора задерживается, так как английский клуб решил провести дополнительные медицинские обследования футболиста.

    Так как летом 2021 года во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

    Прошедший сезон он провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.

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