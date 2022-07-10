Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»

Датский полузащитниксогласовал условия подписания контракта с «Манчестер Юнайтед», но есть причина по которой это до сих пор не состоялось, сообщает Sky Sports

По информации источника, официальное заключение договора задерживается, так как английский клуб решил провести дополнительные медицинские обследования футболиста.

Так как летом 2021 года во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

Прошедший сезон он провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.