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    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован

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    Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта этим летом может перейти в «Барселону». Футболист уже согласовал контракт с каталонским клубом на два года, сообщает Evening Standard.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    По информации источника, 32-летний футболист уже согласовал личные условия двухлетнего контракта с испанским клубом, по которому он получит существенное повышение зарплаты по сравнению с его заработком в «Челси».

    Аспиликуэта будет зарабатывать 11 миллионов фунтов стерлингов за сезон до вычета налогов. Футболист провел переговоры с менеджером «Челси» Томасом Тучелом и новым совладельцем Тоддом Боли о переходе.

    Так же «Челси» хочет возместить 7 миллионов фунтов стерлингов, уплаченных за Аспиликуэту, когда он перешел из «Марселя» десять лет назад, но есть мнение, что в ходе дальнейших переговоров запрашиваемая цена будет снижена.

    Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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