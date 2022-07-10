Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован

Испанский защитник «Челси»этим летом может перейти в «Барселону». Футболист уже согласовал контракт с каталонским клубом на два года, сообщает Evening Standard

По информации источника, 32-летний футболист уже согласовал личные условия двухлетнего контракта с испанским клубом, по которому он получит существенное повышение зарплаты по сравнению с его заработком в «Челси».

Аспиликуэта будет зарабатывать 11 миллионов фунтов стерлингов за сезон до вычета налогов. Футболист провел переговоры с менеджером «Челси» Томасом Тучелом и новым совладельцем Тоддом Боли о переходе.

Так же «Челси» хочет возместить 7 миллионов фунтов стерлингов, уплаченных за Аспиликуэту, когда он перешел из «Марселя» десять лет назад, но есть мнение, что в ходе дальнейших переговоров запрашиваемая цена будет снижена.

Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.