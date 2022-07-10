Бальбуэна рассказал, почему решил уйти из «Динамо»

Фабиан Бальбуэна Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» на сезон-2022/23.
«В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.
Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон. Огромное вам спасибо! Желаю "Динамо" самых больших успехов в грядущем сезоне», — приводит слова парагвайского футболиста пресс-служба московского клуба.
Бальбуэна выступал за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он 32 матча, в которых забил три мяча.