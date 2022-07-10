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    Бальбуэна рассказал, почему решил уйти из «Динамо»

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    Защитник Фабиан Бальбуэна назвал причину своего ухода из московского «Динамо».

    Фабиан Бальбуэна
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    Фабиан Бальбуэна

    Ранее стало известно, что Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» на сезон-2022/23.

    «В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.

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    • Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон. Огромное вам спасибо! Желаю "Динамо" самых больших успехов в грядущем сезоне», — приводит слова парагвайского футболиста пресс-служба московского клуба.

    Бальбуэна выступал за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он 32 матча, в которых забил три мяча.

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