Агент Саплинова: Завтра Саша пройдет медосмотр в «Рубине» и подпишет контракт

Александр Саплинов Фото: globallookpress.com
«Завтра Саплинов пройдет медосмотр в "Рубине" и подпишет контракт», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.
В прошлом сезоне Александр Саплинов провел 19 матчей в арене, в составе «Уфы», вылетевшей из РПЛ.
Ранее сообщалось, что игрок мог перейти в «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.
Контракт Александра Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023 года.