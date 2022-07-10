Агент Саплинова: Завтра Саша пройдет медосмотр в «Рубине» и подпишет контракт

, агент полузащитника «Ростова», отреагировал на информации о том, что его клиент может перейти в казанский «Рубин».

«Завтра Саплинов пройдет медосмотр в "Рубине" и подпишет контракт», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Александр Саплинов провел 19 матчей в арене, в составе «Уфы», вылетевшей из РПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок мог перейти в «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.

Контракт Александра Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023 года.