ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Калверт-ЛьюинТоп-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • 11:39
    • Де Лигт согласился перейти в «Баварию»
  • 11:02
    • Юри Алберто: Сейчас не лучшее время оставаться в России
  • 10:37
    • Рафинья близок к переходу в «Барселону»
  • 07:15
    • Источник: Капризова не пустили в США
  • 07:00
    • Крыховяк проведет сезон в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Хотим владеть мячом и показывать хороший прессинг

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал первые дни предсезонной подготовки.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Конечно, я хочу дать команде энергию. Но, должен сказать, что игроки очень хорошо работают. Они предельно сконцентрированы и дают друг другу силы. Вы видите, что они получают удовольствие от игры в футбол. Им нравится играть вместе, и они упорно работают.

    Я должен учиться, знакомиться с составом, с персоналом, с игроками. Думаю, это одно из главных преимуществ тура. У нас есть две недели, чтобы побыть рядом и поработать вместе. Мы лучше узнаем друг друга — я хочу поближе познакомиться с ними, а они — со мной и моими помощниками.

    Мы хотим показывать проактивный футбол — с мячом и без него. Наша цель — постараться добиться этого. Наш штаб объясняет игрокам, что в каждой ситуации нужно действовать проактивно.

    У нас смелая команда. Мы хотим владеть мячом, предлагать друг другу разные варианты. То же самое касается и работы без мяча — мы хотим показывать хороший прессинг», — сказал тренер «Манчестер Юнайтед» пресс-службе клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто начнет новый сезон с завоевания трофея?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли Рыбакина обыграть Жабер в финале Уимблдона?
  • Рыбакина — Жабер. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • БАТЭ вновь потеряет очки?!
  • «Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Рыбакина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Физиев — Дос Аньос
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Калвильо — Нунес
  • Бокс
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Борральо — Петросян
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андраде — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры