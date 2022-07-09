ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Калверт-ЛьюинТоп-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • 18:06
    • Рыбакина стала победительницей «Уимблдона»-2022
  • 18:05
    • Стал известен состав «Зенита» на матч Суперкубка со «Спартаком»
  • 17:57
    • «Спартак» назвал состав на матч с «Зенитом»
  • 17:25
    • «Ростов» подписал Комличенко
  • 07:15
    • Источник: Капризова не пустили в США
    Все новости спорта

    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.07.2022 в 23:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс

    Футбол MLS
    Сиэтл Саундерс и Портленд Тимберс начнут матч в 23:30 в американской футбольной лиге MLS, 09.07.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс». Коэффициент ставки — 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто начнет новый сезон с завоевания трофея?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли Рыбакина обыграть Жабер в финале Уимблдона?
  • Рыбакина — Жабер. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • БАТЭ вновь потеряет очки?!
  • «Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Физиев — Дос Аньос
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Калвильо — Нунес
  • Бокс
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Борральо — Петросян
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андраде — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Завтра в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Форталеза — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры