начнут матч в 23:30 в американской футбольной лиге MLS, 09.07.2022.

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Портленд Тимберс»).

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