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    Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.07.2022 в 20:00 начнется матч в чемпионате МЛС Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн

    Футбол MLS
    Нью-Йорк Сити и Нью-Инглэнд Революшн начнут матч в 20:00 в чемпионате МЛС, 09.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн». Коэффициент ставки — 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

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