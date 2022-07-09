Юри Алберто: Сейчас не лучшее время оставаться в России

Нападающийрассказал, почему решил уйти из

Алберто до следующего лета будет играть на правах аренды за «Коринтианс». При этом из бразильского клуба в «Зенит» перейдут полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван Куарежма.

«Решение вернуться в Бразилию далось непросто. В России внимания к моей игре было бы намного меньше.

Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Хорошо быть рядом с моей семьей.

Я разговаривал с родными, с "Зенитом". Сейчас не лучшее время находиться в России из-за того, через что они проходят. Мне хотелось быть рядом с семьей, с дочерью», — приводит слова Юри Globo Esporte.