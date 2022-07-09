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    Юри Алберто: Сейчас не лучшее время оставаться в России

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    Нападающий Юри Алберто рассказал, почему решил уйти из «Зенита».

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    Алберто до следующего лета будет играть на правах аренды за «Коринтианс». При этом из бразильского клуба в «Зенит» перейдут полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван Куарежма.

    «Решение вернуться в Бразилию далось непросто. В России внимания к моей игре было бы намного меньше.

    Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Хорошо быть рядом с моей семьей.

    Я разговаривал с родными, с "Зенитом". Сейчас не лучшее время находиться в России из-за того, через что они проходят. Мне хотелось быть рядом с семьей, с дочерью», — приводит слова Юри Globo Esporte.

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