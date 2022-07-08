«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд

Роман Широков Фото: Telegram «Зенита»
На 25 минуте «Зенит» вышел вперед благодаря голу Романа Широкова. На 49 минуте счет удвоил Александр Кержаков.
Матч легенд
Легенды «Зенита» — Легенды «Спартака» — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Широков (25), 2:0 — Кержаков (50)«Зенит» (стартовый состав): Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров«Спартак» (стартовый состав): Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин
9 июля состоится матч за Суперкубок России. «Зенит» и «Спартак» встретятся на «Газпром Арене» в 19:00 мск.