Карпин о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»: Я даже не знаю, кто будет там играть

Главный тренер «Ростова» и сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча ветеранов «Зенита» и «Спартака».

«Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть. Не хотел бы я сыграть в следующем матче ветеранов? В следующем сезоне я, может быть, умру», — цитирует Карпина Metaratings.

Сегодня состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля.