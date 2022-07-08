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    Олег Романцев о матче за Суперкубок «Зенита» и «Спартака»: Шансы 50 на 50

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    Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором основа «красно-белых» сыграет с «Зенитом».

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Завтра ни о каком разгроме речи быть не может. Я анализирую обстановку. Состав у "Зенита" не то, чтобы сильнее. Шансы 50 на 50», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата».

    Сегодня состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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