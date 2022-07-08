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    Эстудиантес Ла Плата — Форталеза. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.07.2022 в 03:30 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Эстудиантес Ла Плата — Форталеза

    Футбол
    В 03:30 08.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Эстудиантес Ла Плата — Форталеза в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Последний матч между собой: «Форталеза» — «Эстудиантес Ла Плата» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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