В 03:30 08.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Либертадорес.

Последний матч между собой: «Форталеза» — «Эстудиантес Ла Плата» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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