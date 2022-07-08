Клаудиньо ответил на вопрос о возможной приостановке контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита»заявил, что не намерен покидать питерский клуб этим летом.

«У меня не было никаких сомнений по поводу того, возвращаться ли мне в "Зенит" после отпуска! Потому что у меня действующий контракт с "Зенитом", и я должен его исполнять.

Единственное — отпуска всегда немного не хватает, и всегда хочется чуть побольше побыть с семьей. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило.

Прекрасно чувствую себя в "Зените", мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет.

Ну, а в совсем далеком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня, клуб сам решит, что с этим делать», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».