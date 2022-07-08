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    Защитник «Зенита» рассчитывает поиграть в Европе

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не прочь продолжить карьеру в Европе.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Основа "Зенита" или европейский топ-клуб, но сидеть на лавке? Основа "Зенита". Конечно — играть. Но мне хочется поиграть в Европе. Возможно, в Испании или Англии. Может быть, в "Валенсии".

    Мне здесь нравится. Питер, "Зенит" — это топ, но в дальнейшем я бы хотел попробовать. Придется подвинуться по деньгам? Подвинусь, чего делать? Хочется попробовать», — сказал Чистяков в программе «СБГ Шоу» на канале в YouTube «Рашен Football».

    В минувшем сезоне Чистяков провел 27 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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