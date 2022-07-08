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    «Локомотив» не отпустил Баринова в «Динамо»

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    «Локомотив» отказался от продажи полузащитника Дмитрия Баринова в московское «Динамо».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Официального предложения о трансфере россиянина «Динамо» не делало, но этот вопрос обсуждался в кулуарах, пишет в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

    «Динамо» попыталось узнать, за какую сумму «Локомотив» готов расстаться с Бариновым, но клубу сообщили, что игрок не продается.

    Отмечается, что позиция «Локомотива» может измениться, если «Динамо» сделает очень крупное предложение — в районе 11 миллионов евро (в такую сумму Баринова оценивает портал Transfermarkt).

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    • В контракте Баринова с «Локомотивом» прописаны отступные в размере 13 миллионов евро.

    «Динамо», скорее всего, откажется платить такие деньги за хавбека «железнодорожников».

    Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.

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