Аршавин предложил изменить формат Кубка России

Экс-игрок «Зенита»считает уместным провести форматирование Кубка России, а не создавать Кубок РПЛ.

«Мне нравилась идея Кубка премьер-лиги, правда с 32 клубами-участниками, но потом был выбран формат с 16 командами. Однако сейчас сверстан календарь, и мест для матчей Кубка РПЛ там немного. Кроме того, против нового турнира выступают спонсоры и телевещатели, это может привести к потере доходов.

Есть проблема с закрытыми аэропортами на юге. При графике с играми на каждый третий день некоторые клубы не будут успевать на матчи. В такой ситуации мне кажется более уместным переформатировать Кубок России — ввести групповую стадию с матчами дома и на выезде, как в Лиге чемпионов.

Идею Кубка премьер-лиги можно доработать и вернуться к ней в следующем сезоне, если отстранение наших клубов от еврокубков будет продлено», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».

Напомним, ранее клубы РПЛ выразили свою позицию по вопросу проведения Кубка Лиги в предстоящем сезоне. За проведение нового турнира выступили 13 клубов РПЛ, против — только 3.