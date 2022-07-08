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    Аршавин предложил изменить формат Кубка России

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    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает уместным провести форматирование Кубка России, а не создавать Кубок РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне нравилась идея Кубка премьер-лиги, правда с 32 клубами-участниками, но потом был выбран формат с 16 командами. Однако сейчас сверстан календарь, и мест для матчей Кубка РПЛ там немного. Кроме того, против нового турнира выступают спонсоры и телевещатели, это может привести к потере доходов.

    Есть проблема с закрытыми аэропортами на юге. При графике с играми на каждый третий день некоторые клубы не будут успевать на матчи. В такой ситуации мне кажется более уместным переформатировать Кубок России — ввести групповую стадию с матчами дома и на выезде, как в Лиге чемпионов.

    Идею Кубка премьер-лиги можно доработать и вернуться к ней в следующем сезоне, если отстранение наших клубов от еврокубков будет продлено», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».

    Напомним, ранее клубы РПЛ выразили свою позицию по вопросу проведения Кубка Лиги в предстоящем сезоне. За проведение нового турнира выступили 13 клубов РПЛ, против — только 3.

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