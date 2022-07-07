Экс-капитан «Арсенала» Уилшир вновь остался без клуба

Экс-капитан лондонского «Арсенала»объявил об уходе из датского «Орхуса». Он отказался от продления контракта.

«Мое время в клубе подошло к концу. Мы решили, что будет лучше, если я пойду дальше. Хочу поблагодарить "Орхус" за доверие, которое были готовы дать мне немногие. Спасибо городу, болельщикам и стадиону. Желаю вам всего наилучшего. Рассматривают все варианты», — заявил футболист.

30-летний Уилшир выступал за «Орхус» с февраля 2022 года, провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее играл за «Арсенал», «Болтон», «Борнмут» и «Вест Хэм». За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два мяча.