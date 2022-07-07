начнут матч в 19:30 в квалификации Лиги конференций, 07.07.2022.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ружомберок» — «Кауно Жальгирис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

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