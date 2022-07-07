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    Система VAR в РПЛ будет работать без офсайдных линий со старта сезона

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    Со следующего сезона система VAR в РПЛ будет работать без линий офсайда. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель службы коммуникаций РФС.

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    «В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены. При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения.

    В первых турах РПЛ VAR будет исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будет поддерживать решение ассистента», — сказал источник.

    Новый сезон РПЛ стартует 15 июля матчем «Химки» — «Зенит».

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