Система VAR в РПЛ будет работать без офсайдных линий со старта сезона

Со следующего сезона система VAR в РПЛ будет работать без линий офсайда. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель службы коммуникаций РФС.

«В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены. При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения.

В первых турах РПЛ VAR будет исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будет поддерживать решение ассистента», — сказал источник.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля матчем «Химки» — «Зенит».