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    «Ливерпуль» заключил долгосрочный контракт с Гомесом

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    Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес продлил контракт с мерсисайдцами.

    Джо Гомес
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    Джо Гомес

    Клуб объявил о подписании с футболистом сборной Англии соглашения, рассчитанного на длительный срок.

    «На данный момент это один из лучших клубов мира, если не лучший. Мне было очень легко принять решение о том, чтобы остаться здесь.

    Я все еще чувствую себя молодым игроком, мой пик еще впереди, можно сказать», — отметил защитник.

    Гомес играет за «Ливерпуль» с 2015 года, перейдя из «Чарльтона». В прошлом сезоне он принял участие в 8 матчах АПЛ, отдав один голевой пас.

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