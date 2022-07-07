«Ливерпуль» заключил долгосрочный контракт с Гомесом

Защитникпродлил контракт с мерсисайдцами.

Клуб объявил о подписании с футболистом сборной Англии соглашения, рассчитанного на длительный срок.

«На данный момент это один из лучших клубов мира, если не лучший. Мне было очень легко принять решение о том, чтобы остаться здесь.

Я все еще чувствую себя молодым игроком, мой пик еще впереди, можно сказать», — отметил защитник.

Гомес играет за «Ливерпуль» с 2015 года, перейдя из «Чарльтона». В прошлом сезоне он принял участие в 8 матчах АПЛ, отдав один голевой пас.