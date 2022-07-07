«Ривер Плейт» завершил выступление в Кубке Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадоресна своем поле сыграл вничью ссо счетом 0:0.

И так как первая игра завершилась победой «Велес Сарсфилд» со счетом 1:0, то дальше прошел именно он. В четвертьфинале их соперником будет «Тальерес» из Аргентины.

В другом матче 1/8 финала «Палмейрас» на своем поле разгромил парагвайский «Серро Портеньо» со счетом 5:0.

В составе бразильцев дубль оформил Рони. Еще по голу забили Брено Энрике и Густаво Гомес. Форвард парагвайской команды Брайан Самудио записал на свой счет автогол.

Первая игра завершилась победой «Палмейраса» со счетом 3:0. В четвертьфинале действующий обладатель трофея сыграет с «Атлетико Минейро».

Также бразильский «Фламенго» в родных стенах уничтожил колумбийский «Депортес Толима» со счетом 7:1.

В составе победителей покер оформил Педро Абреу. Еще по голу забили Габриэл и Матеузиньо Силва. Форвард колумбийской команды Хулиан Куинонез по разу забил в свои и чужие ворота.

Первая игра завершилась победой «Фламенго» со счетом 1:0. В четвертьфинале «Фламенго» сыграет с «Коринтианс».