ФК «Чита» прекратила существование

Пресс-службасообщила, что клуб в следующем сезоне не примет участие во Второй лиге (бывшая ФНЛ-2).

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола. Сохраняем: "Чита-М", команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, и детские команды. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23.

Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край», — говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне «Чита» заняла предпоследнее, восьмое место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.