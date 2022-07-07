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    ФК «Чита» прекратила существование

    Футбол Футбол России
    Пресс-служба «Читы» сообщила, что клуб в следующем сезоне не примет участие во Второй лиге (бывшая ФНЛ-2).

    ФК «Чита» прекратила существование
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    ФК «Чита» прекратила существование

    «В связи с отсутствием необходимого объема финансирования решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола. Сохраняем: "Чита-М", команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, и детские команды. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23.

    Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край», — говорится в заявлении клуба.

    В минувшем сезоне «Чита» заняла предпоследнее, восьмое место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.

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