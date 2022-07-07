начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги конференций, 07.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будучность» — «Лапи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

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