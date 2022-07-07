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    • Чемберлен: У «Ливерпуля» единая цель — выиграть всё в новом сезоне
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    Чемберлен: У «Ливерпуля» единая цель — выиграть всё в новом сезоне

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    Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о целях клуба на сезон-2022/2023.

    Алекс Окслейд-Чемберлен
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    Алекс Окслейд-Чемберлен

    «Я думаю, что все в команде знают, что у нас единая цель — выиграть всё. В прошлом году это было реальной возможностью для нас. Очевидно, что мы провели действительно хороший сезон, завоевали два трофея, но да, я думаю, что каждый из нас внутри знает, что мы способны конкурировать в каждом соревновании, тем более что сейчас наша обойма футболистов позволяет это сделать», — цитирует Чемберлена официальный сайт клуба.

    Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Кубка лиги и Кубка Англии, дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» 1:0 и занял второе место в английской Премьер-лиге (одно очко до «Манчестер Сити»).

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