СМИ: Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

По информации источника, клубы в ближайшие 24 часа должны договориться об условиях трансфера. Ожидается, что Рахим вместе с «Челси» отправится в предсезонное турне в США.
По данным The Independent, «синие» заплатят за англичанина 45 млн фунтов. Еще 10 млн «горожане» могут получить в качестве бонусов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Рахим войдет в число наиболее высокооплачиваемых футболистов «Челси».
Ранее сообщалось, что 27-летний английский форвард очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.
Напомним, Стерлинг выступает за «Ман Сити» с 2015 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне Стерлинг провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет 70 млн евро.