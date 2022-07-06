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    СМИ: Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал контракт с лондонским «Челси»,сообщает The Telegraph.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    По информации источника, клубы в ближайшие 24 часа должны договориться об условиях трансфера. Ожидается, что Рахим вместе с «Челси» отправится в предсезонное турне в США.

    По данным The Independent, «синие» заплатят за англичанина 45 млн фунтов. Еще 10 млн «горожане» могут получить в качестве бонусов.

    Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Рахим войдет в число наиболее высокооплачиваемых футболистов «Челси».

    Ранее сообщалось, что 27-летний английский форвард очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

    Напомним, Стерлинг выступает за «Ман Сити» с 2015 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    В минувшем сезоне Стерлинг провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

    Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет 70 млн евро.

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