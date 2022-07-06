СМИ: Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

Нападающийсогласовал контракт с лондонским,сообщает The Telegraph.

По информации источника, клубы в ближайшие 24 часа должны договориться об условиях трансфера. Ожидается, что Рахим вместе с «Челси» отправится в предсезонное турне в США.

По данным The Independent, «синие» заплатят за англичанина 45 млн фунтов. Еще 10 млн «горожане» могут получить в качестве бонусов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Рахим войдет в число наиболее высокооплачиваемых футболистов «Челси».

Ранее сообщалось, что 27-летний английский форвард очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

Напомним, Стерлинг выступает за «Ман Сити» с 2015 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Стерлинг провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет 70 млн евро.