Семин: Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это удар по команде

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался по поводу ухода иностранных футболистов из

Ранее контракты с ЦСКА приостановили Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон.

«Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это, безусловно, удар по команде, но этого стоило ожидать в данной ситуации.

Всем клубам надо быть готовыми к тому, что иностранцы будут приостанавливать контракты, уезжать.

Поэтому ничего страшного в этом нет, нужно акцентировать внимание на своих игроках, привлекать молодежь. Федотов умеет это делать, у него уже большой опыт.

ЦСКА всегда боролся за чемпионство и самые высокие места, не думаю, что их задачи изменились с уходом легионеров. Возможно, их немного скорректировали, учитывая всю ситуацию, но глобально команда такого уровня и статуса не имеет права провалиться. У тренера стоит определенная задача, он будет с ней справляться, исходя из возможностей команды», — приводит слова Семина Sport24.