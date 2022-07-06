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    Семин: Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это удар по команде

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу ухода иностранных футболистов из ЦСКА.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Ранее контракты с ЦСКА приостановили Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон.

    «Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это, безусловно, удар по команде, но этого стоило ожидать в данной ситуации.

    Всем клубам надо быть готовыми к тому, что иностранцы будут приостанавливать контракты, уезжать.

    Поэтому ничего страшного в этом нет, нужно акцентировать внимание на своих игроках, привлекать молодежь. Федотов умеет это делать, у него уже большой опыт.

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    • ЦСКА всегда боролся за чемпионство и самые высокие места, не думаю, что их задачи изменились с уходом легионеров. Возможно, их немного скорректировали, учитывая всю ситуацию, но глобально команда такого уровня и статуса не имеет права провалиться. У тренера стоит определенная задача, он будет с ней справляться, исходя из возможностей команды», — приводит слова Семина Sport24.

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