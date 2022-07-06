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    Роналду пропустил третью подряд тренировку «МЮ». Криштиану может пропустить предсезонное турне команды

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    Криштиану Роналду до сих пор не вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед» после отпуска.

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    37-летний футболист пропустил третью подряд тренировку команды на летних сборах, сообщает GOAL.

    Как и в предыдущие дни, на этот раз Роналду тоже сослался на то, что не сможет участвовать в занятии по семейным обстоятельствам.

    Все это происходит на фоне настойчивых слухов о том, что Криштиану хочет покинуть «МЮ». Сообщалось, что в ближайшее время португалец может перейти в «Челси».

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    • Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг все еще надеется, что Роналду вскоре присоединится к команде и отправится в предсезонный тур по Таиланду и Австралии.

    В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38-ми матчах за «МЮ».

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