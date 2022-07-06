Оздоев: В прошлом году мог перейти в московский клуб, но в «Зените» сказали, что не отпустят

Бывший полузащитник «Зенита»рассказал, почему до сих пор не определился с новым клубом.

После завершения прошлого сезона Оздоев покинул «Зенит» в статусе свободного агента.

«Повторюсь: все зависит от проекта и задач, которые перед собой ставит команда. Вопрос денег важен, но он не главный. "Зенит" — это клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я их именно зарабатывал, а не получал.

Если бы смотрел только на деньги, спокойно бы собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я там себя не вижу.

Однажды я уже хотел уйти — прошлым летом. Была даже договоренность с московским клубом. Но в руководстве "Зенита" сказали, что меня не отпустят. Александр Иванович (Медведев) хотел, чтобы я остался», — приводит слова Оздоева Sport24.