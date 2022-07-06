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    Крыховяк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может покинуть команду этим летом.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    По информации источника, с 32-летним поляком ведет переговоры «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложение, решение остается за футболистом.

    Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе 2021 года. Во второй половине сезона игрок приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который провел девять встречах.

    Напомним, что поляк вернулся в расположение «Краснодара» в конце июня. Агент полузащитника утверждал, что футболист не собирается уходить из российской команды.

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