Крыховяк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник «Краснодара»может покинуть команду этим летом.

По информации источника, с 32-летним поляком ведет переговоры «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложение, решение остается за футболистом.

Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе 2021 года. Во второй половине сезона игрок приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который провел девять встречах.

Напомним, что поляк вернулся в расположение «Краснодара» в конце июня. Агент полузащитника утверждал, что футболист не собирается уходить из российской команды.