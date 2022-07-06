Гол Халка вывел «Атлетико Минейро» в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Бразильскийобыграл эквадорскийв ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил экс-форвард «Зенита» Халк, реализовавший пенальти на 79-й минуте.

В первом матче между командами была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико Минейро».

Также в четвертьфинал турнира вышел «Коринтианс», который одолел в 1/8 финала «Боку Хуниорс». Основное время ответного матча, как и первая встреча, завершилось ничьей (0:0), а в серии пенальти точнее оказались игрока бразильской команды — 6:5.

Еще одним участником 1/4 финала стал «Атлетико Паранаэнсе». В ответном матче против парагвайского «Либертада» была зафиксирована ничья — 1:1. Первую встречу со счетом 2:1 выиграл бразильский клуб.