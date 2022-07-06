начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги чемпионов, 06.07.2022.

Последний матч между собой: «Хельсинки» — «РФШ» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

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