Хегерберг стала самой дорогой футболисткой Евро-2022 после травмы Путельяс

Норвежская футболисткабудет самой дорогой на Евро-2022. Ранее испанка Алексия Путельяс возглавляла этот список, но она не сыграет на турнире из-за травмы крестообразной связки.

Стоимость Путельяс оценивается в 600 тыс евро.

Рейтинг стоимости футболисток на Евро-2022 согласно изданию Soccer Donna:

1. Ада Хегерберг (Норвегия) — € 475 тыс.

2. Вивианне Мидема (Нидерланды) — € 450 тыс.

3. Айтана Бонмати (Испания) — € 400 тыс.

4. Каролина Хансен (Норвегия) — € 400 тыс.

5. Пернилле Хардер (Дания) — € 400 тыс.

6. Мари-Антуанетт Катото (Франция) — € 375 тыс.

7. Мария Леон (Испания) — € 350 тыс.

8. Лике Мартенс (Нидерланды) — € 350 тыс.

9. Патри Гихарро (Испания) — € 300 тыс.

10. Мариона Кальдентей (Испания) — € 300 тыс.

11. Фрэн Кирби (Англия) — € 300 тыс.

Женский чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года.