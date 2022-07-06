Хегерберг стала самой дорогой футболисткой Евро-2022 после травмы Путельяс

Ада Хегерберг Фото: globallookpress.com
Стоимость Путельяс оценивается в 600 тыс евро.
Рейтинг стоимости футболисток на Евро-2022 согласно изданию Soccer Donna:
1. Ада Хегерберг (Норвегия) — € 475 тыс.
2. Вивианне Мидема (Нидерланды) — € 450 тыс.
3. Айтана Бонмати (Испания) — € 400 тыс.
4. Каролина Хансен (Норвегия) — € 400 тыс.
5. Пернилле Хардер (Дания) — € 400 тыс.
6. Мари-Антуанетт Катото (Франция) — € 375 тыс.
7. Мария Леон (Испания) — € 350 тыс.
8. Лике Мартенс (Нидерланды) — € 350 тыс.
9. Патри Гихарро (Испания) — € 300 тыс.
10. Мариона Кальдентей (Испания) — € 300 тыс.
11. Фрэн Кирби (Англия) — € 300 тыс.
Женский чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года.