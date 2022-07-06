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    Хегерберг стала самой дорогой футболисткой Евро-2022 после травмы Путельяс

    Футбол
    Норвежская футболистка Ада Хегерберг будет самой дорогой на Евро-2022. Ранее испанка Алексия Путельяс возглавляла этот список, но она не сыграет на турнире из-за травмы крестообразной связки.

    Ада Хегерберг
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    Ада Хегерберг

    Стоимость Путельяс оценивается в 600 тыс евро.

    Рейтинг стоимости футболисток на Евро-2022 согласно изданию Soccer Donna:

    1. Ада Хегерберг (Норвегия) — € 475 тыс.
    2. Вивианне Мидема (Нидерланды) — € 450 тыс.
    3. Айтана Бонмати (Испания) — € 400 тыс.
    4. Каролина Хансен (Норвегия) — € 400 тыс.
    5. Пернилле Хардер (Дания) — € 400 тыс.
    6. Мари-Антуанетт Катото (Франция) — € 375 тыс.
    7. Мария Леон (Испания) — € 350 тыс.
    8. Лике Мартенс (Нидерланды) — € 350 тыс.
    9. Патри Гихарро (Испания) — € 300 тыс.
    10. Мариона Кальдентей (Испания) — € 300 тыс.
    11. Фрэн Кирби (Англия) — € 300 тыс.

    Женский чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года.

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