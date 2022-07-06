ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСамый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен
  • 14:54
    • «Тоттенхэм» и «Мидлсбро» согласовали условия перехода Джеда Спенса
  • 14:36
    • Капитан «Бетиса» Хоакин продлит контракт с клубом
  • 14:33
    • Кокорин может стать игроком московского «Торпедо»
  • 14:28
    • Кессье о переходе в «Барсу»: Ибрагимович сказал, что я перехожу в хорошее место
  • 14:15
    • «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лацио»
    Все новости спорта

    Кессье о переходе в «Барсу»: Ибрагимович сказал, что я перехожу в хорошее место

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Ивуарийский Новичок «Барселоны» полузащитник Франк Кессье рассказал о задачах, которые ставит перед собой в каталонском клубе и о том с кем советовался перед тем как перейти в новую команду.

    Франк Кессье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Кессье

    «Я очень хочу встретиться с тренером и партнёрами по команде. Действительно хочу приступить к работе. Мне нужно много работать, чтобы добиться карьеры, как у Яя Туре. Я разговаривал со Златаном Ибрагимовичем, и он сказал, что я перехожу в хорошее место.

    Я буду много работать, а о моей позиции на поле будет думать тренер. Моя задача — тренировки и постоянная работа», — приводит слова Кессье Mundo Deportivo.

    Напомним, Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. В контракте ивуарийского футболиста с каталонским клубом прописана фиксированная сумма отступных — € 500 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова уничтожит соперника?
  • «Тобол» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Надаль снова проиграет Фрицу?
  • Фриц — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Шериф» подтвердит статус фаворита?
  • «Зриньски» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фриц — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Алашкерт — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бала Таун — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры