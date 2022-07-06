Дивеев о тренировках Федотова: Ни у кого я столько не бегал. В тренажерном зале тоже стало тяжелее

Защитник ЦСКАрассказал об изменениях в тренировочном процессе после назначенияна пост главного тренера «армейцев».

«Требовательность. Самое главное, мы все уже понимаем, во что будем играть. Он нам это доносит от занятия к занятию. Все, что мы будем делать: в какую схему играем, что делаем, как это делаем. С третьего-четвертого дня я уже понял, что от меня требуется.

Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бега было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в "Уфе" в дубле. И то там только наподобие было, тут еще тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажерном зале тоже стало тяжелее», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».