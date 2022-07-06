ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСамый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен
  • 11:44
    • Романо: Ди Мария стал игроком «Ювентуса»
  • 11:06
    • Новичок «Зенита» Мантуан получил травму в матче за «Коринтианс»
  • 03:43
    • Фрибет 2500 рублей в Фонбете на Суперкубок России
  • 00:42
    • Ибрагимович согласовал однолетний контракт с «Миланом»
    Все новости спорта

    Дивеев о тренировках Федотова: Ни у кого я столько не бегал. В тренажерном зале тоже стало тяжелее

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об изменениях в тренировочном процессе после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера «армейцев».

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    «Требовательность. Самое главное, мы все уже понимаем, во что будем играть. Он нам это доносит от занятия к занятию. Все, что мы будем делать: в какую схему играем, что делаем, как это делаем. С третьего-четвертого дня я уже понял, что от меня требуется.

  • Ткаченко назвал страны, в которых было рекомендовано не приобретать футболистов из России
  • Читайте по теме

    • Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бега было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в "Уфе" в дубле. И то там только наподобие было, тут еще тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажерном зале тоже стало тяжелее», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова уничтожит соперника?
  • «Тобол» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Надаль снова проиграет Фрицу?
  • Фриц — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Шериф» подтвердит статус фаворита?
  • «Зриньски» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фриц — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тре Пенне — Тузла Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лидс — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры