Бускетс хочет покинуть «Барселону» следующим летом и перейти в клуб МЛС

Полузащитник «Барселоны»покинет команду следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Один из лидеров каталонского клуба хочет продолжить карьеру в МЛС.

С большой долей вероятности новой командой Бускетса может стать «Интер Майами».

При этом отмечается, что вместе с ним в клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, может перейти Лионель Месси.

Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону».