Бускетс хочет покинуть «Барселону» следующим летом и перейти в клуб МЛС

Серджи Бускетс Фото: globallookpress.com
Один из лидеров каталонского клуба хочет продолжить карьеру в МЛС.
С большой долей вероятности новой командой Бускетса может стать «Интер Майами».
При этом отмечается, что вместе с ним в клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, может перейти Лионель Месси.
Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону».