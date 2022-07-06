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    • Бускетс хочет покинуть «Барселону» следующим летом и перейти в клуб МЛС
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    Бускетс хочет покинуть «Барселону» следующим летом и перейти в клуб МЛС

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    Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс покинет команду следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

    Серджи Бускетс
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    Серджи Бускетс

    Один из лидеров каталонского клуба хочет продолжить карьеру в МЛС.

    С большой долей вероятности новой командой Бускетса может стать «Интер Майами».

    При этом отмечается, что вместе с ним в клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, может перейти Лионель Месси.

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    • Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону».

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