В 19:00 06.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Клаксвик». Коэффициент ставки — 2.19 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Будё-Глимт»).

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