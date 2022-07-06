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    Бока Хуниорс — Коринтианс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.07.2022 в 03:30 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Бока Хуниорс — Коринтианс

    Футбол
    В 03:30 06.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Бока Хуниорс — Коринтианс в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Бока Хуниорс» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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