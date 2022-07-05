В 21:45 05.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шкупи» — «Линкольн». Коэффициент ставки — 1.98 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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